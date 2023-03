BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel BASF 46,36 EUR

Bei der BASF-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,54 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 46,59 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,02 EUR nach. Bei 46,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 895.467 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 55,52 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2022). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 16,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,78 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,55 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 24.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 19.323,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.776,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 03.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,51 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF