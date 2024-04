BASF Aktie News: BASF wird am Dienstagmittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 50,81 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 50,81 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,71 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,51 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 656.130 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Mit einem Zuwachs von 8,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 20,78 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 52,05 EUR.

Am 23.02.2024 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,32 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,53 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

