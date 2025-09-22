BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Dienstagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 42,61 EUR zu.

Die BASF-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 42,61 EUR. Bei 42,63 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,27 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 353.251 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 55,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 47,33 EUR.

Am 11.07.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

