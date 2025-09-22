BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 42,99 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 42,99 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 43,00 EUR. Bei 42,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 749.892 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,08 Prozent. Bei 37,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,00 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2024 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 47,33 EUR.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,11 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 22.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,60 EUR je Aktie.

