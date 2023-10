BASF Aktie News: BASF am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 40,40 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 40,40 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 40,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,01 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 525.532 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 54,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Gewinne von 33,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 0,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 49,05 EUR angegeben.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 2,37 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,68 Prozent zurück. Hier wurden 17.305,00 EUR gegenüber 22.974,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

