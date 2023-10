BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 40,93 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 40,93 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 40,86 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,86 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.730 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,03 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 32,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 1,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 49,05 EUR.

Am 28.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,68 Prozent auf 17.305,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 22.974,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 21.02.2025 dürfte BASF die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa in Rot: So steht der Euro STOXX 50 am Freitagmittag

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Mittwochnachmittag