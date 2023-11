BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit positiven Vorzeichen

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 43,79 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 43,79 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 43,86 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.761 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 23,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 8,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,05 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 31.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 EUR, nach 1,77 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 21.02.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,38 EUR je Aktie.

