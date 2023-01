BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel BASF 52,74 EUR

Die BASF-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 52,73 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 52,92 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.526 BASF-Aktien.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR an. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 23,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 37,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,42 EUR für die BASF-Aktie.

BASF gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,77 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 21.946,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,58 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 24.02.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 23.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,74 EUR fest.

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

BASF-Aktie gewinnt dennoch: Credit Suisse stuft BASF doppelt ab - Kursziel drastisch gesenkt

BASF-Tochter Wintershall DEA: Nord Stream 2-Beteiligung seinerzeit sinnvoll - Uniper wegen GAZPROM-Partnerschaft eingestiegen

