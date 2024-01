BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittwochmittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 43,68 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 43,68 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,15 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 515.374 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 54,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 7,84 Prozent sinken.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,23 EUR.

BASF ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,77 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 21.02.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

