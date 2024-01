BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Vormittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 44,04 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 44,04 EUR zu. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 44,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 118.465 BASF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 54,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 49,23 EUR angegeben.

BASF ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21.946,00 EUR gelegen.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 21.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

