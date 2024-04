BASF Aktie News: BASF am Nachmittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 51,15 EUR.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 51,15 EUR zu. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,50 EUR an. Bei 51,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.625.400 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 6,88 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,35 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,05 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 23.02.2024 vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 15,87 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 19,32 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 25.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,53 EUR je BASF-Aktie.

