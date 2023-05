BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel BASF 46,67 EUR

-1,25% Charts

News

Analysen

Das Papier von BASF befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 46,79 EUR ab. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 46,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 755.370 BASF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 13,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 18,99 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 55,45 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 27.04.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 17.499,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 23.083,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 28.07.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,62 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie sinkt leicht: BASF und Advent arbeiten bei Lieferkette für Brennstoffzellen zusammen - Advent-Papier mit Kurssprung

BASF-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Covestro-, LANXESS-Aktie & Co. beflügelt: Chemiewerte profitieren von Vorschlag für Industriestrompreis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF