BASF Aktie News: BASF am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 47,15 EUR.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 47,15 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 46,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,23 EUR. Zuletzt wechselten 296.354 BASF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 54,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 14,63 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 37,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,25 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 17.499,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.083,00 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 28.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

