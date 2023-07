BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 47,37 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 47,37 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 46,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 524.954 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 14,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,25 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 27.04.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 2,70 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 17.499,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 24,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 28.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 26.07.2024 dürfte BASF die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 4,04 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

