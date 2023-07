BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 47,23 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 47,23 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 47,13 EUR. Bei 47,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 47.141 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 12,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 24,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,25 EUR.

BASF ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,70 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 17.499,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 23.083,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 26.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,04 EUR fest.

