BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 45,75 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 45,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 45,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,84 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 59.272 Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 18,13 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 20,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,79 EUR.

Am 28.07.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17.305,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 23.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,91 EUR im Jahr 2023 aus.

