BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Mittag Verluste
Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 42,37 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 42,37 EUR nach. Bei 42,29 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,65 EUR. Bisher wurden heute 307.698 BASF-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 29,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Abschläge von 11,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,11 EUR für die BASF-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17.09.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|BASF Hold
|Warburg Research
|15.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
|25.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
