DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Fokus auf Aktienkurs

BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Mittag Verluste

24.09.25 12:05 Uhr
BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 42,37 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 42,37 EUR nach. Bei 42,29 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,65 EUR. Bisher wurden heute 307.698 BASF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 29,95 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Abschläge von 11,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 47,11 EUR für die BASF-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. BASF hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,48 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
09:46BASF BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
22.09.2025BASF KaufenDZ BANK
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:46BASF BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025BASF KaufenDZ BANK
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
01.08.2025BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
11.08.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

