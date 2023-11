BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 44,61 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 44,61 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,83 EUR zu. Bei 44,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 884.700 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 54,04 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 17,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,76 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,05 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 31.10.2023. Das EPS lag bei 0,32 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 28,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21.946,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.735,00 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 21.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie steigt: BASF beschafft Konsortialkredit für China-Verbundstandort vor Ort

Aufsichtsratschefs von DAX-Konzernen verdienten 2022 rund 7,7 Prozent mehr

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone