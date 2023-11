BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 44,68 EUR nach oben.

Das Papier von BASF legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 44,68 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 44,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,74 EUR. Bisher wurden heute 178.954 BASF-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 54,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 9,90 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,05 EUR an.

BASF veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.735,00 EUR – das entspricht einem Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,38 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie steigt: BASF beschafft Konsortialkredit für China-Verbundstandort vor Ort

Aufsichtsratschefs von DAX-Konzernen verdienten 2022 rund 7,7 Prozent mehr

Handel in Europa: Euro STOXX 50 schließt in der Gewinnzone