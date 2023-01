BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel BASF 52,77 EUR

Die BASF-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 52,79 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 52,44 EUR. Bei 53,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 709.350 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,15 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 39,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 55,42 EUR.

BASF ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,77 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 21.946,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.669,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BASF rechnen Experten am 23.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

BASF-Aktie gewinnt dennoch: Credit Suisse stuft BASF doppelt ab - Kursziel drastisch gesenkt

BASF-Tochter Wintershall DEA: Nord Stream 2-Beteiligung seinerzeit sinnvoll - Uniper wegen GAZPROM-Partnerschaft eingestiegen

BASF-Aktie wechselt ins Plus: BASF meldet Milliardenverlust für 2022 - Wintershall DEA zieht sich aus Russland zurück

