BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 43,91 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BASF konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 43,91 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,16 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,77 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 423.489 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 54,04 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (40,25 EUR). Mit einem Kursverlust von 8,32 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 49,23 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,77 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15.735,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 21.946,00 EUR umsetzen können.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 21.02.2025 dürfte BASF die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

