BASF Aktie News: BASF am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 48,69 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 48,69 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 48,31 EUR. Mit einem Wert von 48,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 351.147 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 54,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 17,49 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,22 EUR.

BASF gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,78 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 15,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 23.04.2026.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

