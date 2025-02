BASF Aktie News: BASF am Vormittag verlustreich

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 48,54 EUR ab.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 48,54 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 48,31 EUR. Mit einem Wert von 48,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 88.682 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 54,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 20,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 30.10.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,87 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BASF am 28.02.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 23.04.2026 dürfte BASF die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,40 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Schwacher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 nachmittags

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BASF von vor 5 Jahren angefallen

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Minus