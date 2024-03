BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

BASF im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BASF. Anleger zeigten sich zuletzt bei der BASF-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 52,75 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 52,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 52,82 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 52,68 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 47.265 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 52,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,28 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 23.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.871,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,57 EUR im Jahr 2024 aus.

