BASF Aktie News: BASF am Mittag billiger

Die BASF-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 49,85 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 49,67 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 552.315 Stück.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 31,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 54,73 EUR.

Am 24.02.2023 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 19.323,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.776,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte BASF am 27.04.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 03.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,61 EUR je Aktie belaufen.

