BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel BASF 50,31 EUR

-0,16% Charts

News

Analysen

Das Papier von BASF befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 50,13 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 49,67 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 948.323 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,24 Prozent. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 32,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 54,73 EUR.

Am 24.02.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.323,00 EUR – das entspricht einem Minus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.776,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 03.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,61 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Wochenauftakt an der Börse Frankfurt: DAX letztlich kaum bewegt - 16.000er-Marke bleibt in Sichtweite

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

BASF-Aktie im Fokus: Sparprogramm soll gegen Nachfrageflaute und hohe Energiekosten helfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE