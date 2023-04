BASF Aktie News: BASF gibt am Dienstagvormittag ab

Aktien in diesem Artikel BASF 49,96 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 50,17 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,99 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.474 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,16 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR ab. Abschläge von 32,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 54,73 EUR je BASF-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 24.02.2023 vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 19.323,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.776,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte BASF am 27.04.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 4,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

