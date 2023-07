BASF Aktie News: BASF am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 47,64 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 47,64 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,67 EUR. Bei 47,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 688.792 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Mit einem Zuwachs von 13,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 52,25 EUR.

Am 27.04.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 2,70 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 17.499,00 EUR im Vergleich zu 23.083,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. BASF dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

