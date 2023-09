BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Kursabschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 42,65 EUR ab.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,0 Prozent auf 42,65 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 42,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 599.700 BASF-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,04 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Bei 37,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 12,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,45 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 28.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.305,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,68 Prozent verringert.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,70 EUR je Aktie belaufen.

