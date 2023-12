BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 48,54 EUR.

Um 17:36 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 48,54 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 48,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 48,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.468.342 Stück.

Bei 54,04 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,33 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,25 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 20,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,77 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 1,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 21.946,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BASF am 23.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,30 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

