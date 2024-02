BASF Aktie News: BASF gewinnt am Montagnachmittag

So entwickelt sich BASF

Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 46,69 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 46,69 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 47,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 47,03 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.461.039 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 15,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2022 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,39 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 48,86 EUR.

Am 31.10.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.735,00 EUR – eine Minderung von 18,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 19.323,00 EUR eingefahren.

Am 25.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,61 EUR je Aktie belaufen.

