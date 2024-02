BASF Aktie News: BASF am Vormittag im Plus

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 47,41 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 47,41 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,60 EUR. Bei 47,03 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 148.501 Aktien.

Am 24.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 50,95 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei einem Wert von 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,39 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 31.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.735,00 EUR – das entspricht einem Minus von 18,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 24.04.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2024 3,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Underperform

BASF-Aktie stärker: BASF will Kosten um eine weitere Milliarde Euro drücken - Auch 2024 keine Besserung in Sicht

Börse Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone