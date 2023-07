BASF Aktie News: BASF tendiert am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 47,72 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 47,72 EUR nach oben. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 47,95 EUR aus. Bei 47,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 92.749 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,04 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,26 Prozent. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR. Abschläge von 20,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 52,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 27.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,19 Prozent auf 17.499,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 23.083,00 EUR umgesetzt.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 28.07.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 23.10.2024.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

