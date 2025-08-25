BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

BASF im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 47,22 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 47,22 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 46,71 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,92 EUR. Bisher wurden via XETRA 67.355 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,60 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Mit Abgaben von 20,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,29 EUR je BASF-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 15,77 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 2,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

