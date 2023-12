BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 48,54 EUR nach oben.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:36 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 48,54 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 48,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 48,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.468.342 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,33 Prozent. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 17,08 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,77 EUR an.

Am 31.10.2023 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,30 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 3 Jahren bedeutet

Hold für BASF-Aktie nach Warburg Research-Analyse

DZ BANK: Halten für BASF-Aktie