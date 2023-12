BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 48,54 EUR.

Um 17:36 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 48,54 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 48,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 48,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.468.342 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 54,04 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,33 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (40,25 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 17,08 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,77 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.946,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BASF wird am 23.02.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 21.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

