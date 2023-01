BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel BASF 52,62 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 09:22 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 52,92 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,91 EUR. Bisher wurden heute 75.179 BASF-Aktien gehandelt.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,15 EUR an. 23,59 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 39,42 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,55 EUR je BASF-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,77 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 21.946,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 23.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 6,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF