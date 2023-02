BASF Aktie News: BASF am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 48,08 EUR

Um 01:25 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 48,59 EUR. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 48,99 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 48,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.828.382 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 60,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 28,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 54,27 EUR angegeben.

BASF gewährte am 24.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.323,00 EUR – das entspricht einem Minus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.776,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,67 EUR je BASF-Aktie.

