BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 04:07 Uhr 0,7 Prozent. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,99 EUR. Bei 48,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.410.454 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2022 bei 60,65 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 20,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR ab. Abschläge von 27,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,55 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 24.02.2023. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,17 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.323,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.776,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,67 EUR je BASF-Aktie.

BASF-Aktie verliert: BASF rechnet mit Umsatzrückgang und will Stellen abbauen - Aktienrückkaufprogramm beendet

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Ausblick: BASF präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

