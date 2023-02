BASF Aktie News: BASF am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel BASF 48,08 EUR

Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 48,09 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,39 EUR zu. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,82 EUR ab. Bei 48,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 429.492 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 60,65 EUR erreichte der Titel am 25.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 26,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 54,82 EUR an.

Am 24.02.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 1,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,29 Prozent auf 19.323,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.776,00 EUR erwirtschaftet worden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 25.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 4,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

