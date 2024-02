BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag im Plus

BASF im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 46,65 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 46,65 EUR. Bei 46,93 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,17 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 630.963 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,92 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 9,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 13,72 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,39 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,23 EUR.

BASF ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ein EPS von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,86 Prozent auf 15.871,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19.323,00 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BASF am 25.04.2024 präsentieren. BASF dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

