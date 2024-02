BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Bei der BASF-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 46,35 EUR.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 46,35 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 46,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,17 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,17 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.098 BASF-Aktien.

Bei einem Wert von 50,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2023). Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 8,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,15 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,39 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 48,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je BASF-Aktie.

