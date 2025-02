BASF Aktie News: BASF am Mittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 49,17 EUR nach.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 49,17 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 48,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 855.571 BASF-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 40,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 22,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 54,22 EUR.

Am 30.10.2024 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von -1,78 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,83 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 23.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

