BASF Aktie News: BASF fällt am Vormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 48,75 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 48,75 EUR. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 48,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,08 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 177.708 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 17,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,22 EUR an.

Am 30.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel waren -1,78 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,83 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,40 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie gewinnt: BASF startet Tests für Geothermie-Projekt

Börse Europa in Grün: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück