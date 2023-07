BASF Aktie News: BASF reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 47,75 EUR zu.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 47,75 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 47,82 EUR. Bei 47,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.007.896 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 37,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 52,25 EUR für die BASF-Aktie.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 2,70 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 24,19 Prozent auf 17.499,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.083,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. BASF dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,03 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie im Fokus: BASF-Nachfrage leidet unter schleppender Erholung Chinas

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in BASF gekostet

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick