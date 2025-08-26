BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Kurs der BASF

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 46,44 EUR.

Die BASF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 46,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 46,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 744.060 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Mit einem Zuwachs von 18,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,50 EUR aus.

Am 11.07.2025 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF und Yara beerdigen US-Projekt für CO2-armes Ammoniak - Aktien steigen

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BASF-Investment von vor einem Jahr verdient

Hot Stocks heute: BASF Aktie: Trendwende ist gelungen - DAX liegt flach im Wasser (Signal kommt)