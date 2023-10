BASF Aktie News: BASF gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 41,53 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 41,53 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,87 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 942.209 BASF-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Mit einem Zuwachs von 30,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 3,07 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 49,05 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 28.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 21,15 Prozent auf 17.305,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 21.946,00 EUR gelegen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

