Kurs der BASF

BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag in Rot

27.10.25 16:08 Uhr
BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 43,47 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,51 EUR -0,05 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BASF-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 43,47 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,31 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,80 EUR. Zuletzt wechselten 598.363 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,06 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 16,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,22 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 11.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,11 Mrd. EUR eingefahren.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

