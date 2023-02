BASF Aktie News: BASF steigt am Dienstagvormittag

Aktien in diesem Artikel BASF 48,66 EUR

Die BASF-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 48,04 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,13 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,68 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 242.373 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 59,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 19,47 Prozent wieder erreichen. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,55 EUR.

Am 24.02.2023 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.323,00 EUR – das entspricht einem Minus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.776,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,63 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

BASF-Aktie verliert: BASF rechnet mit Umsatzrückgang und will Stellen abbauen - Aktienrückkaufprogramm beendet

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Ausblick: BASF präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

