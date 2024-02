BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich BASF

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 47,26 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 47,26 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,05 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 469.785 BASF-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 50,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,83 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,39 EUR je BASF-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,75 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 15.871,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 19.323,00 EUR erwirtschaftet hatte.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,59 EUR je Aktie belaufen.

